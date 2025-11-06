«Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
Поставленный объем превысил контрактные обязательства компании. Это девятый рекорд после выхода поставок по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 г. Российский газ поставляется в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).
9 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал рост потребления газа в Китае в ближайшие годы. По ожиданиям, потребление газа в стране увеличится на 45% за пять лет до 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. Миллер указал, что Россия способна обеспечить большую долю этой потребности.
В сентябре глава «Газпрома» объявил о подписании меморандума с CNPC по будущему газопроводу «Сила Сибири – 2» и транзитному газопроводу через территорию Монголии «Союз Восток», а также договора о наращивании поставок по «Силе Сибири» с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год.
Строительство «Силы Сибири – 2» было анонсировано в сентябре 2020 г. Длина магистрали должна составить около 6700 км, 2700 км из которых будут расположены в России. Окончательно страны согласовали условия строительства в декабре 2023 г., но строительство не началось.