«Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

9 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал рост потребления газа в Китае в ближайшие годы. По ожиданиям, потребление газа в стране увеличится на 45% за пять лет до 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. Миллер указал, что Россия способна обеспечить большую долю этой потребности.