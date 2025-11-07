Биржевые цены на Аи-95 за неделю упали на 0,28%
Цена бензина марки АИ-95 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за неделю снизилась на 0,28% и составила 74 051 руб. за тонну.
Стоимость бензина марки АИ-92 за указанный период не изменилась и осталась на уровне 66 834 руб. за тонну.
30 сентября правительство продлило временный запрет на экспорт бензина для всех экспортеров и ввело запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей до 31 декабря 2025 г. Исключением стали прямые поставки, осуществляемые непосредственными производителями топлива.
15 октября министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что кабмин решил обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. в качестве части мер по стабилизации топливного рынка. Еще одной мерой будет использование потенциала накопленных до этого запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Кроме того, принято решение о переносе плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки.