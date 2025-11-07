Биржевые цены на Аи-95 за неделю упали на 0,28%

15 октября министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что кабмин решил обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. в качестве части мер по стабилизации топливного рынка. Еще одной мерой будет использование потенциала накопленных до этого запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. Кроме того, принято решение о переносе плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки.