Медиаактивы челябинского экс-губернатора Юревича перешли правительству региона

Ведомости

Принадлежащие семье бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича медиаактивы перешли в собственность правительства региона. Речь идет о юридических лицах медиахолдинга «Медиа-Центр». Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ, на них обратил внимание РБК.

Региональное правительство в октябре стало собственником нескольких ООО: «Управляющая компания «Медиа-Центр», «Урал-Медиа» и «Информационная компания «Медиа-Центр». Три юрлица были национализированы в мае 2024 г., с тех пор их собственником выступала РФ.

Холдинг «Медиа-Центр» владеет в регионе несколькими СМИ. Это «31-й канал», локальные франшизы радиостанций DFM и «Спутник», крупные паблики и Telegram-каналы, пишет РБК.

Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 г. Он также является основателем и экс-бенефициаром производителя макарон и круп «Макфа».

В марте 2024 г. Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступали еще 33 юрлица. В конце октября этого года стало известно, что суд по иску Генпрокуратуры передал государству 63 квартиры бывших владельцев «Макфы» и их родственников, которые являлись совладельцами компании. До этого с бывших владельцев «Макфы» взыскали более 19,7 млрд руб. дивидендов, распределенной прибыли и займов.

