Медиаактивы челябинского экс-губернатора Юревича перешли правительству региона

В марте 2024 г. Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить акции АО и аффилированных с ним компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками помимо «Макфы» выступали еще 33 юрлица. В конце октября этого года стало известно, что суд по иску Генпрокуратуры передал государству 63 квартиры бывших владельцев «Макфы» и их родственников, которые являлись совладельцами компании. До этого с бывших владельцев «Макфы» взыскали более 19,7 млрд руб. дивидендов, распределенной прибыли и займов.