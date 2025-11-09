ЕС ожидает снижения доли импорта газа из России до 13% по итогам года

В 2024 г. импорт российского СПГ в ЕС достиг рекордных 21,3 млрд куб. м, или 19% европейского импорта, затем доля России снизилась до 14%, писали «Ведомости» в октябре. Падение поставок СПГ совпало с сокращением трубопроводного экспорта: в январе – сентябре 2025 г. общий объем поставок российского газа в ЕС составил 26,5 млрд куб. м, что на 34% меньше прошлогоднего.