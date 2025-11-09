ЕС ожидает снижения доли импорта газа из России до 13% по итогам года
Евросоюз по итогам текущего года прогнозирует снижение импорта российского газа до 13% на фоне прекращения транзита через Украину. В 2024 г. показатель составлял 19%, сообщил «РИА Новости» представитель Еврокомиссии.
По его словам, ЕС значительно сократил зависимость от Москвы в части импорта энергоносителей в рамках плана REPowerEU, который предусматривает отказ от российского газа. В 2021 г. импортировали 45% газа из РФ, к 2024 г. доля поставок упала до 19%.
«Прогнозируется дальнейшее падение до 13% в 2025 г. в связи с прекращением транзита российского газа через Украину», – сообщил представитель ЕК.
Поставки нефти тоже снизились: с 27% в начале 2022 г. до 3% по итогам прошлого года.
С 1 января 2025 г. поставки газа по ГТС Украины были остановлены из-за окончания срока действия транзитного соглашения «Газпрома», обладающего монопольным правом на трубопроводный экспорт газа из России. Единственным маршрутом экспорта российского газа в ЕС остался «Турецкий поток».
В 2024 г. импорт российского СПГ в ЕС достиг рекордных 21,3 млрд куб. м, или 19% европейского импорта, затем доля России снизилась до 14%, писали «Ведомости» в октябре. Падение поставок СПГ совпало с сокращением трубопроводного экспорта: в январе – сентябре 2025 г. общий объем поставок российского газа в ЕС составил 26,5 млрд куб. м, что на 34% меньше прошлогоднего.