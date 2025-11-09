США столкнулись с нехваткой мощностей для утилизации радиоактивных отходов

США столкнулись с нехваткой мощностей для утилизации радиоактивных отходовЭто тормозит развитие американской атомной промышленности, отмечает CNBC
Возрождение интереса к атомной энергетике в США, вызванное резко растущим спросом на электроэнергию со стороны центров обработки данных искусственного интеллекта и возвращением производств в страну, вновь обнажило старую проблему – отсутствие постоянного решения для хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщает CNBC.
В мае президент США Дональд Трамп подписал указы, направленные на обеспечение четырехкратного роста объема атомной генерации в течение следующих 25 лет. Это предполагает ускоренное строительство как классических крупных ядерных реакторов, так и новых малых модульных реакторов. Недавнее соглашение с консорциумом Westinghouse на $80 млрд для строительства АЭС по стране также свидетельствует о масштабных планах в этой сфере.
Однако, как указывает телеканал, реализация этих планов столкнулась с рядом сложностей. С 1990 г. в США были построены только две новые атомные станции, которые были сданы с многомиллиардным перерасходом средств и с опозданием на годы. При этом 94 действующих реактора в 28 штатах, обеспечивающих около 20% электроэнергии страны, были построены в период с 1967 по 1990 г. Ключевой нерешенной проблемой остается утилизация отработавшего ядерного топлива, отдельные компоненты которого сохраняют радиоактивность на протяжении тысячелетий.
Наиболее подходящим решением считается захоронение отходов в глубоких геологических формациях. В 1987 г. конгресс США определил Юкка-Маунтин в Неваде в качестве «национального могильника», однако проект был заблокирован в 2010 г. после многолетних споров. В то же время другие страны, такие как Финляндия и Швеция, уже продвинулись в создании подобных подземных хранилищ.
Параллельно развиваются новые технологии. Стартап Deep Isolation Nuclear предлагает метод глубинного бурения, совмещающий подземное захоронение с техникой, применяемой при добыче нефти и газа. Компания планирует размещать скважины на территориях действующих и выведенных из эксплуатации АЭС, чтобы избежать рисков при транспортировке. Полномасштабный демонстрационный проект в Техасе планируется реализовать к началу 2027 г.
Альтернативным направлением является переработка отработавшего топлива для его повторного использования в малых модульных реакторах. Этим занимаются такие компании, как Curio, Shine Technologies и Oklo. Последняя привлекла внимание инвесторов, объявив о планах строительства предприятия по переработке ядерного топлива в Теннесси.
Таким образом, несмотря на растущие инвестиции и политическую поддержку, устойчивое развитие атомной энергетики в США по-прежнему сдерживается фундаментальной проблемой безопасного и долгосрочного хранения ядерных отходов, решения для которой находятся на разных стадиях проработки, заключает CNBC.
27 октября президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с США по утилизации плутония, который не является более необходимым для целей обороны. Соглашение между правительствами было подписано в 2000 г., оно предусматривало, что каждая сторона утилизирует по 34 т плутония, признанного избыточным для военных программ. В 2016 г. действие соглашения было приостановлено указом президента России и федеральным законом.