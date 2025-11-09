США столкнулись с нехваткой мощностей для утилизации радиоактивных отходов

Однако, как указывает телеканал, реализация этих планов столкнулась с рядом сложностей. С 1990 г. в США были построены только две новые атомные станции, которые были сданы с многомиллиардным перерасходом средств и с опозданием на годы. При этом 94 действующих реактора в 28 штатах, обеспечивающих около 20% электроэнергии страны, были построены в период с 1967 по 1990 г. Ключевой нерешенной проблемой остается утилизация отработавшего ядерного топлива, отдельные компоненты которого сохраняют радиоактивность на протяжении тысячелетий.