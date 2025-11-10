McDonald’s зарегистрировал семь товарных знаков в России
Компания McDonald's зарегистрировала семь товарных знаков в России. Это следует из данных Роспатента, обратил внимание ТАСС.
Среди зарегистрированных знаков: Big Mac, «Биг тейсти», «Роял чизбургер», «Квотер паундер», McFresh, McFlurry, а также «МакДоставка».
В апреле стало известно, что McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдоналдс». Заявка поступила в декабре 2024 г., ее приняли к рассмотрению только весной.
McDonald's ушел из России в 2022 г., после начала российской спецоперации на Украине и санкций против Москвы. В марте 2022 г. компания закрыла свои рестораны в России, а спустя два месяца компания сообщила об окончательном уходе с рынка. Сеть продали Александру Говору, она открылась под новым брендом «Вкусно – и точка» в июне того же года.
К концу 2022 г. во «Вкусно – и точка» заявили, что восстановили долю на российском рынке, которую ранее занимал «Макдоналдс».