McDonald’s зарегистрировал семь товарных знаков в России

McDonald's ушел из России в 2022 г., после начала российской спецоперации на Украине и санкций против Москвы. В марте 2022 г. компания закрыла свои рестораны в России, а спустя два месяца компания сообщила об окончательном уходе с рынка. Сеть продали Александру Говору, она открылась под новым брендом «Вкусно – и точка» в июне того же года.