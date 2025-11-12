Выручка VK Tech выросла на 39% за девять месяцев
С января по сентябрь 2025 г. выручка разработчика корпоративного программного обеспечения (ПО) VK Tech (технологическая вертикаль МКПАО «ВК») увеличилась на 38,9% год к году, составив 10,7 млрд руб. Это следует из финансовых и операционных результатов компании.
Самый динамичный рост продемонстрировали бизнес-приложения (+94,7% год к году) и сервисы продуктивности VK WorkSpace (+63,5% год к году). Число клиентов выросло вчетверо в годовом выражении (до 26 800). Среди них – компании из различных отраслей экономики, включая телекоммуникации, ритейл, финансовый и нефтегазовый секторы.
Выручка от крупных клиентов выросла на 40,5% год к году, на их долю приходится 70%. Рост выручки от «малых» и «средних» клиентов составил 34,8%.
В отчетном периоде были реализованы крупные проекты с компаниями Газпром, «Автоваз», ВТБ, Дом.РФ, Почта России, «Северсталь», Lamoda.
Скорректированная EBITDA достигла 1,5 млрд руб., а рентабельность по ней – 13,9%.
В середине августа МКПАО «ВК» (бренд VK) отчиталось за первое полугодие 2025 г. По МСФО компания осталась в убытке на 12,6 млрд руб., но сократила его на 49% год к году. Вместе с тем выручка VK за первое полугодие увеличилась на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 г., достигнув 72,6 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 10,4 млрд руб. за первое полугодие 2025 г. относительно отрицательного значения (-545 млн руб.) в первом полугодии 2024 г.