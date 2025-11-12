Bloomberg: компании в США сокращают скидки в «Черную пятницу» из-за пошлин
Скидки американских компаний в «Черную пятницу» «будут не такими большими, как кажется», из-за роста цен в связи с пошлинами США, пишет Bloomberg.
Управляющий директор GlobalData Нил Сондерс предсказал «вполне разумные» скидки в «Черную пятницу», но добавил, что эти акции часто будут проводиться на фоне повышения цен. Главный консультант по розничной торговле в исследовательской компании Circana Маршал Коэн заявил, что в этот праздничный сезон ритейлеры будут часто проводить акции, но скидки будут не такими большими, как в предыдущие годы. Фирмы заказывают меньше товаров, чтобы избежать затоваривания и уценок, снижающих прибыль. По его мнению, компании скорее распродадут остатки.
11 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что при отмене введенных Вашингтоном импортных пошлин Соединенные Штаты потеряют более $3 трлн, что станет невосполнимым ущербом для страны.
В 2025 финансовом году поступления от тарифных пошлин в бюджет США составили $195 млрд. Рост в сравнении с 2024 финансовым годом достиг $118 млрд. Такие данные приводило в октябре управление конгресса США по бюджету в своем месячном отчете за сентябрь.