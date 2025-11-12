Bloomberg: компании в США сокращают скидки в «Черную пятницу» из-за пошлин

Управляющий директор GlobalData Нил Сондерс предсказал «вполне разумные» скидки в «Черную пятницу», но добавил, что эти акции часто будут проводиться на фоне повышения цен. Главный консультант по розничной торговле в исследовательской компании Circana Маршал Коэн заявил, что в этот праздничный сезон ритейлеры будут часто проводить акции, но скидки будут не такими большими, как в предыдущие годы. Фирмы заказывают меньше товаров, чтобы избежать затоваривания и уценок, снижающих прибыль. По его мнению, компании скорее распродадут остатки.