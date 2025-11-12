«Лукойл» присоединит две генерирующие компании к «ЭЛ5-Энерго»
Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» (мажоритарный акционер «Лукойл») одобрил проведение заочного голосования акционеров для решения вопроса об утверждении реорганизации в форме присоединения. Речь об объединении с крупными генерирующими компаниями – АО «ВДК-Энерго» и ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», говорится в сообщении на сайте «ЭЛ5-Энерго».
Процесс будет безденежным: уставный капитал ПАО «ЭЛ5-Энерго» увеличится путем конвертации акций «ВДК-Энерго» и долей «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» в акции дополнительного выпуска «ЭЛ5-Энерго».
В сообщении также говорится, что приобретение новых активов и эффективное управление ими станет центральным драйвером роста бизнеса компании. Присоединяемые предприятия обладают сильным бизнес-профилем, при этом имеется существенный потенциал синергии для дальнейшего повышения эффективности объединенных активов. Отмечается также, что реорганизация «ЭЛ5-Энерго» нацелена на улучшение операционных и финансовых показателей.
В начале ноября «Ведомости» писали, что чистая прибыль «ЭЛ5-энерго» по РСБУ по результатам девяти месяцев 2025 г. снизилась на 22% год к году и составила 2,3 млрд руб. Валовая прибыль упала на 9,5% год к году и достигла 4,8 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 10,2% до 3,37 млрд руб. Выручка выросла на 20,3% и достигла 51,68 млрд руб. Себестоимость продаж возросла на 24,5% и составила 46,89 млрд руб.