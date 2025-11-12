«Лукойл» присоединит две генерирующие компании к «ЭЛ5-Энерго»

В начале ноября «Ведомости» писали, что чистая прибыль «ЭЛ5-энерго» по РСБУ по результатам девяти месяцев 2025 г. снизилась на 22% год к году и составила 2,3 млрд руб. Валовая прибыль упала на 9,5% год к году и достигла 4,8 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 10,2% до 3,37 млрд руб. Выручка выросла на 20,3% и достигла 51,68 млрд руб. Себестоимость продаж возросла на 24,5% и составила 46,89 млрд руб.