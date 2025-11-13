Второй импортозамещенный МС-21 успешно перелетел из Иркутска в Жуковский
Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Как уточнили в корпорации, в летно-испытательном и доводочном комплексе ПАО «Яковлев» специалисты подготовят лайнер к сертификационным испытаниям.
Перелет выполнял экипаж под командованием летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Олега Мутовина при участии инженеров-операторов Антона Кузнецова и Григория Кудряшова. Полет продолжался 6 ч 15 мин на высоте около 11 000 м со скоростью 800 км/ч.
«Самолет отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме», – сообщил командир экипажа Андрей Воропаев.
24 октября в «Ростехе» заявили, что в 2026 г. планируют выпустить два самолета МС-21, а к 2030 г. нарастить выпуск до 36 судов в год.
11 ноября «Ведомости» выяснили, что ОАК обновила официальные данные о технических характеристиках МС-21 на своем сайте. Так, дальность полета для версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров теперь уменьшилась до 3830 км вместо прежних 5100 км.