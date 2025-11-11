ОАК сократила на четверть дальность полета среднемагистрального самолета МС-21

Серийное производство МС-21 должно стартовать в 2026 г., до конца года заказчикам будут переданы первые два самолета, говорил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов 24 октября 2025 г. К 2030 г. госкорпорация рассчитывает выйти на производство 36 таких машин в год. Пока единственный твердый контракт на поставку 18 самолетов МС-21 сейчас заключен между лизинговой компанией «Авиакапитал-сервис» «Ростеха» и группой «Аэрофлот». Национальный перевозчик планирует до конца 2025 г. подписать дополнительное соглашение еще на 90 таких лайнеров, говорил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в сентябре на ВЭФ-2025. Ранее, в июне, топ-менеджер заявлял, что авиакомпания ожидает получить 108 самолетов МС-21 до 2030 г., а к 2033 г. планирует увеличить их парк до 200 единиц. «Ведомости» направили вопросы в компанию.