ОАК сократила на четверть дальность полета среднемагистрального самолета МС-21

ОАК сократила на четверть дальность полета среднемагистрального самолета МС-21Но ее еще хватит для покрытия большей части маршрутов внутри страны
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») в сентябре 2025 г. обновила официальные данные о технических характеристиках среднемагистрального самолета МС-21 на своем сайте, выяснили «Ведомости». В частности, дальность полета для версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров теперь составляет 3830 км вместо прежних 5100 км, следует из данных на сайте компании. Максимальная взлетная масса самолета при этом не изменилась и составляет 85 т.
Сейчас на сайте ОАК опубликован не «проект будущего», каким еще 2–3 года назад был МС-21, а расчетные характеристики реальной машины, которая уже создана «в железе», летает, проходит сертификацию и пойдет в авиакомпании, подчеркивает представитель «Ростеха». В техническом задании Минпромторга, утвержденном в 2009 г., для самолета МС-21-300 указывалась целевая дальность полета 3500 км при 180 пассажирах, напоминает он. Любой самолет, созданный с нуля, эволюционирует в процессе эксплуатации и доработок, отмечает собеседник.
С учетом того, что 80% всего пассажиропотока в России приходится на авиамаршруты протяженностью до 3000 км, текущая дальность МС-21 в значительной степени покрывает потребности перевозчиков, говорит представитель «Ростеха».
Дальность полета в 3830 км в пересчете на внутрироссийские рейсы позволит МС-21 долететь из Москвы до Новосибирска без дозаправки, говорит источник «Ведомостей», знакомый с особенностями характеристик этого самолета. Важно понимать, учитывает ли данный параметр необходимый запас топлива на случай нештатной ситуации в районе аэропорта назначения, рассуждает источник «Ведомостей» в крупной авиакомпании. Например, протяженность маршрута от Москвы до турецкой Антальи составляет 3700–3800 км, но летом аэропорт там часто перегружен, отмечает он.
Как следует из техзадания Минпромторга от 2009 г., на основе модели МС-21 предполагалось создание целого семейства среднемагистральных самолетов с дальностью полета от 3500 до 7500 км. В расчеты включался компенсационный запас топлива в размере 5% от объема необходимого керосина на полет, отмечается в документе.
Также расчеты учитывали расстояние до запасного аэродрома в 370 км и нахождение судна в режиме ожидания посадки (полчаса) на высоте 450 м.
Дополнительные требования по увеличению дальности полета к МС-21 начали появляться после того, как на рынке появились соответствующие версии самолетов западных конкурентов, говорил начальник КБ Инженерного центра «Яковлев» (разработчика проекта) Андрей Яшутин в 2023 г. Он уточнял, что двигатели ПД-14 разработки российской Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») могут обеспечить дальность полета 5100 км.
Дальность полета МС-21 сократилась менее чем до 2800 км из-за того, что в процессе импортозамещения самолет потяжелел почти на 6 т, утверждал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в марте 2024 г. Разработчики увеличили максимальную взлетную массу самолета на 6 т, уточняет представитель «Ростеха». В авиации увеличение этого показателя создает потенциал развития конструкции для повышения транспортной производительности – например, для заправки дополнительного топлива вместе с ростом полезной нагрузки, поясняет собеседник.
МС-21 может получить наравне с базовой укороченную на одну секцию фюзеляжа версию, говорил осенью 2024 г. в интервью «Ведомостям» первый вице-премьер Денис Мантуров. Он связал такую возможность с наличием санкционных ограничений для проекта и допустил, что это даст возможность авиакомпаниям более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик и сохранить параметры по дальности полета при загрузке 140–150 человек.
Увеличение дальности полета остается актуальной задачей для программы МС-21, сказал представитель «Ростеха». «Наши авиастроители хорошо понимают, какой путь для этого предстоит пройти: эта работа включает дальнейшее совершенствование систем и агрегатов самолета, снижение их массы, повышение топливной эффективности при сохранении параметров надежности и безопасности», – перечисляет он.
Серийное производство МС-21 должно стартовать в 2026 г., до конца года заказчикам будут переданы первые два самолета, говорил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов 24 октября 2025 г. К 2030 г. госкорпорация рассчитывает выйти на производство 36 таких машин в год. Пока единственный твердый контракт на поставку 18 самолетов МС-21 сейчас заключен между лизинговой компанией «Авиакапитал-сервис» «Ростеха» и группой «Аэрофлот». Национальный перевозчик планирует до конца 2025 г. подписать дополнительное соглашение еще на 90 таких лайнеров, говорил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский в сентябре на ВЭФ-2025. Ранее, в июне, топ-менеджер заявлял, что авиакомпания ожидает получить 108 самолетов МС-21 до 2030 г., а к 2033 г. планирует увеличить их парк до 200 единиц. «Ведомости» направили вопросы в компанию.
Ситуация с корректировкой заявленных ранее рекламных характеристик МС-21, конечно, вызовет вопросы у авиакомпаний, это может означать, что лайнер подойдет не всем эксплуатантам, допускает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Но практика поэтапного улучшения параметров самолета после начала его эксплуатации – норма для мирового авиастроения, напоминает он. Аналогичная ситуация была и с советскими лайнерами, например с Ту-154, напоминает эксперт. Работа по оптимизации конструкции и аэродинамики МС-21, по силовой установке, агрегатам и системам продолжится, в связи с чем можно ожидать постепенного улучшения характеристик лайнера в течение нынешнего десятилетия, полагает он.
По оценке Пантелеева, базовая версия МС-21 с дальностью полета 3830 км покрывает свыше 80% российской маршрутной сети среднемагистральных перевозок. Нишу более дальних маршрутов сможет занять Ту-214, предполагает эксперт.
Для эксплуатантов снижение заявленной дальности означает серьезные ограничения маршрутной сети, отметил главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. Самолет не сможет использоваться не только на ряде международных направлений – например, в Юго-Восточную Азию, но и на некоторых внутренних маршрутах, таких как перелеты из Москвы в Иркутск или Улан-Удэ, говорит эксперт. В сложившейся ситуации логичной выглядит обсуждаемая идея создания укороченной версии МС-21, сказал Шатилин. Вместе с тем он признает, что большая часть узкофюзеляжных перевозок в России все же укладывается в коридор расстояний 3500–4000 км.