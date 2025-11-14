За семь месяцев в российских ТЦ закрылось свыше 320 магазинов
С января по июль в России закрылось 320 магазинов в торговых центрах (ТЦ), говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP, с которым ознакомились «Ведомости».
В июле – сентябре половина от всех закрытий пришлась на магазины одежды, обуви и аксессуаров, что на 12 п. п. выше, чем во II квартале. Точек общепита в III квартале закрылось, по данным исследования, всего 10,5%.
NF Group приводит схожую статистику. Представитель компании говорит, что на фэшн-сегмент пришлось 45% от всех закрывшихся магазинов по России за III квартал.
К примеру, один из крупнейших российских одежных ритейлеров – Gloria Jeans – закрыла с конца 2023 г. более 100 точек, сообщало издание Shopper’s. Сеть спорттоваров Desport (ранее Decathlon) закрыла с февраля 2025 г. уже восемь магазинов, подсчитали «Ведомости», но у нее осталась 21 точка.
13 ноября стало известно, что принадлежащая крупнейшему ритейлеру спортивных товаров «Спортмастер» сеть мультибрендовых магазинов обуви для активного образа жизни Urban Vibes прекратила работу. Сеть была запущена в июле 2020 г. На странице Urban Vibes во «В контакте» сказано, что сеть насчитывала 17 площадок.