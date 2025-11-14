Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

За семь месяцев в российских ТЦ закрылось свыше 320 магазинов

Ведомости

С января по июль в России закрылось 320 магазинов в торговых центрах (ТЦ), говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP, с которым ознакомились «Ведомости».

В июле – сентябре половина от всех закрытий пришлась на магазины одежды, обуви и аксессуаров, что на 12 п. п. выше, чем во II квартале. Точек общепита в III квартале закрылось, по данным исследования, всего 10,5%.

NF Group приводит схожую статистику. Представитель компании говорит, что на фэшн-сегмент пришлось 45% от всех закрывшихся магазинов по России за III квартал.

К примеру, один из крупнейших российских одежных ритейлеров – Gloria Jeans – закрыла с конца 2023 г. более 100 точек, сообщало издание Shopper’s. Сеть спорттоваров Desport (ранее Decathlon) закрыла с февраля 2025 г. уже восемь магазинов, подсчитали «Ведомости», но у нее осталась 21 точка.

13 ноября стало известно, что принадлежащая крупнейшему ритейлеру спортивных товаров «Спортмастер» сеть мультибрендовых магазинов обуви для активного образа жизни Urban Vibes прекратила работу. Сеть была запущена в июле 2020 г. На странице Urban Vibes во «В контакте» сказано, что сеть насчитывала 17 площадок.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь