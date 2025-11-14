ЕС увеличил закупки российского газа и СПГ на 2% с начала года
Евросоюз увеличил закупки российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) на 2% за девять месяцев 2025 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Евростата.
С января по сентябрь ЕС закупил российский трубопроводный газ на 4,6 млрд евро. Закупки СПГ составили 6 млрд евро. Суммарно европейские закупки выросли на 2% до 10,6 млрд евро.
Основными импортерами СПГ в сентябре стали Франция (183 млн евро), Нидерланды (99 млн евро), Бельгия (36 млн евро). В сентябре на покупку СПГ европейские страны потратили 352 млн евро – это минимум с августа 2023 г.
Аналитики Bruegel при этом подсчитали в начале ноября, что поставки российского СПГ в ЕС за 10 месяцев 2025 г. сократились на 6,9% год к году, составив около 16,3 млрд куб. м. В октябре текущего года объем поставок российского СПГ в ЕС достиг 1,4 млрд куб. м, что на четверть выше показателя сентября, но ниже уровня октября 2024 г., когда было поставлено 1,5 млрд куб м.
Представитель Еврокомиссии сообщил 9 ноября, что Евросоюз по итогам текущего года прогнозирует снижение импорта российского газа до 13% на фоне прекращения транзита через Украину. С 1 января 2025 г. поставки газа по ГТС Украины были остановлены из-за окончания срока действия транзитного соглашения «Газпрома», обладающего монопольным правом на трубопроводный экспорт газа из России. Сейчас единственный маршрут экспорта российского ресурса в ЕС – «Турецкий поток».