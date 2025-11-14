ЕС увеличил закупки российского газа и СПГ на 2% с начала года

Аналитики Bruegel при этом подсчитали в начале ноября, что поставки российского СПГ в ЕС за 10 месяцев 2025 г. сократились на 6,9% год к году, составив около 16,3 млрд куб. м. В октябре текущего года объем поставок российского СПГ в ЕС достиг 1,4 млрд куб. м, что на четверть выше показателя сентября, но ниже уровня октября 2024 г., когда было поставлено 1,5 млрд куб м.