ЕС в сентябре заплатил за российский газ минимум с августа 2023 года
Страны Европейского союза в сентябре 2025 г. заплатили за российский трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ) минимальную сумму с августа 2023 г. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на данные Евростата.
В сентябре ЕС всего импортировал российский газ на 830 млн евро. Из них 478 млн евро пришлись на поставки по трубопроводам, а 352 млн – на закупки СПГ. Это минимальные объемы платежей с августа 2023 г.
На данный момент «Турецкий поток» остается единственным активным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в Европу.
7 ноября сообщалось, что за 10 месяцев 2025 г. поставки российского СПГ в ЕС сократились на 7% до 16,3 млрд куб. м. В октябре объем поставок вырос на четверть по сравнению с сентябрем – до 1,4 млрд куб. м, но остался ниже уровня октября 2024 г. (1,5 млрд куб. м).
При этом поставки СПГ из США и Тринидада и Тобаго в Европу в октябре увеличились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 8,1 млрд куб. м. С начала 2025 г. импорт газа из этих стран вырос на 61% – до 73,5 млрд куб. м.
23 октября Евросоюз утвердил 19-й пакет антироссийских санкций, направленных, в том числе, против энергетической инфраструктуры России. Как заявляла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые меры предусматривают поэтапный запрет на импорт российского СПГ. Краткосрочные контракты прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные – с 1 января 2027 г.