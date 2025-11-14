ЕС в сентябре заплатил за российский газ минимум с августа 2023 года

При этом поставки СПГ из США и Тринидада и Тобаго в Европу в октябре увеличились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 8,1 млрд куб. м. С начала 2025 г. импорт газа из этих стран вырос на 61% – до 73,5 млрд куб. м.