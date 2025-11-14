Биржевая цена АИ-92 снизилась за неделю на 2,47%

15 октября министр энергетики Сергей Цивилев рассказал о решении кабмина обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. в качестве меры по стабилизации топливного рынка. Еще одной мерой будет использование потенциала накопленных запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.