Биржевая цена АИ-92 снизилась за неделю на 2,47%
Стоимость бензина марки АИ-92 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за неделю уменьшилась на 2,47% и достигла 64 965 руб. за тонну.
Цена бензина АИ-95 за аналогичный период снизилась на 1,62% и составила 72 735 руб. за тонну.
По данным Минэкономразвития РФ, с 6 по 10 ноября 2025 г. инфляция составила 0,09%. За пять дней цены на бензин сократились на 0,18% н/н, рост цен на дизельное топливо замедлился до 0,20% н/н.
30 сентября правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина для экспортеров и ввело запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей до 31 декабря 2025 г. Исключением являются прямые поставки, которые осуществляют непосредственные производители топлива.
15 октября министр энергетики Сергей Цивилев рассказал о решении кабмина обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. в качестве меры по стабилизации топливного рынка. Еще одной мерой будет использование потенциала накопленных запасов топлива на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.