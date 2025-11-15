FT узнала о попытках США убрать российский газ из Европы «до последней молекулы»
Официальные лица США совершали поездки по Европе в рамках усилий по продаже американских энергоносителей и уничтожению российского газа с континента «до последней молекулы», пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, действия американских чиновников совпали с попыткой нефтетрейдера Gunvor выкупить зарубежные активы «Лукойла», попавшего под санкции США. Для Gunvor ситуация была непростой, поскольку СМИ сосредоточились на прошлых связях компании с Москвой, говорится в статье. По данным источников FT, российская нефтяная компания начала поиск покупателей для своего международного бизнеса еще в 2023 г. Помимо Gunvor, в переговорах также участвовали азербайджанская SOCAR, казахстанская «Казмунайгаз» и венгерская государственная энергетическая группа MOL.
30 октября «Лукойл» получил от международной компании Gunvor предложение о приобретении своей дочерней компании Lukoil International GmbH. 7 ноября минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине. В тот же день стало известно, что Gunvor отозвала предложение о приобретении Lukoil International GmbH.
На этой неделе стало известно, что США продлили до 13 декабря 2025 г. срок операций для согласования и заключения контрактов, связанных с продажей иностранного бизнеса компании «Лукойл».