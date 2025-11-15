FT узнала о попытках США убрать российский газ из Европы «до последней молекулы»

По данным издания, действия американских чиновников совпали с попыткой нефтетрейдера Gunvor выкупить зарубежные активы «Лукойла», попавшего под санкции США. Для Gunvor ситуация была непростой, поскольку СМИ сосредоточились на прошлых связях компании с Москвой, говорится в статье. По данным источников FT, российская нефтяная компания начала поиск покупателей для своего международного бизнеса еще в 2023 г. Помимо Gunvor, в переговорах также участвовали азербайджанская SOCAR, казахстанская «Казмунайгаз» и венгерская государственная энергетическая группа MOL.