В Москве совершили более 71 млн поездок на электросамокатах за 2025 год
В Москве завершился сезон велопроката и аренды электросамокатов. За 2025 г. в столице на электросамокатах совершено более 71 млн поездок. Об этом сообщил департамент транспорта города.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что меры по повышению безопасности продемонстрировали хорошие результаты. За 10 месяцев 2025 г. количество аварий с участием арендных средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Москве снизилось на 54% год к году, а число происшествий с детьми сократилось на 68%.
За сезон было заблокировано 68 000 аккаунтов несовершеннолетних пользователей и введена обязательная верификация. Кроме того, на СИМ установили укрупненные номера для упрощенного нахождения нарушителей ПДД, Число зон, в которых ограничивается скорость передвижения на электросамокатах, выросло на 70 и достигло 420 в столице. Для электросамокатов и велосипедов нанесли специальную разметку на дорогах в 250 локациях Москвы.
Ликсутов заверил, что в следующем сезоне по поручению мэра столицы Сергея Собянина будет продолжена комплексная работа по повышению безопасности поездок.
28 октября «Ведомости» писали, что в РФ аудитория кикшеринга увеличилась с 1,5 млн человек в 2020 г. до 25,3 млн в 2024 г. (рост в 17 раз), а число поездок выросло с 5 млн в 2020 г. до 281 млн в 2025 г. (рост в 56 раз). По данным консалтинговой компании «ТеДо», число поездок на электросамокатах в стране за первое полугодие текущего года возросло на 42% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до около 54,2 млн поездок. Из них 91% поездок длился менее 20 минут, 70% – менее 10 минут.