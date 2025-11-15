В Москве совершили более 71 млн поездок на электросамокатах за 2025 год

28 октября «Ведомости» писали, что в РФ аудитория кикшеринга увеличилась с 1,5 млн человек в 2020 г. до 25,3 млн в 2024 г. (рост в 17 раз), а число поездок выросло с 5 млн в 2020 г. до 281 млн в 2025 г. (рост в 56 раз). По данным консалтинговой компании «ТеДо», число поездок на электросамокатах в стране за первое полугодие текущего года возросло на 42% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до около 54,2 млн поездок. Из них 91% поездок длился менее 20 минут, 70% – менее 10 минут.