Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ об отключении линии «Днепровская»

14 ноября стало известно, что на ЗАЭС отключилась линия электропередачи «Днепровская». По информации станции, там сработала автоматическая защита. ЗАЭС после этого питает только линия «Ферросплавная-1». При этом не были зафиксированы нарушения пределов и условий безопасности.