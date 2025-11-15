Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ об отключении линии «Днепровская»
Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) знает об отключении линии электропередачи «Днепровская», питающей Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом «РИА Новости» сообщила директор по коммуникациям предприятия Евгения Яшина.
«Инспекторы МАГАТЭ уведомлены», – сказала она.
14 ноября стало известно, что на ЗАЭС отключилась линия электропередачи «Днепровская». По информации станции, там сработала автоматическая защита. ЗАЭС после этого питает только линия «Ферросплавная-1». При этом не были зафиксированы нарушения пределов и условий безопасности.
7 ноября руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что организация помогла установить новое локальное прекращение огня в районе ЗАЭС для ремонтных работ по восстановлению электроснабжения от подстанции «Ферросплавная-1» к украинской линии. Через несколько дней локальное прекращение огня после восстановления энергоснабжения завершилось. На станции тогда сообщили, что ВСУ ведут обстрел береговой линии Энергодара.