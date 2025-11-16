В Госдуме оценили возможные доходы от продажи пива на стадионах в 5 млрд рублей

В ноябре генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что продажа пива на стадионах не станет мощным источником дохода для клубов, но привлечение дополнительной аудитории на матчи за счет полноценных услуг кейтеринга «может стать серьезным подспорьем». До этого Митрофанов говорил, что ограничения лишают стадионы «тех доходов, которые есть у ресторанов и кафе», а также не дают возможности клубам увеличить посещаемость и выручку. По его мнению, «общество созрело к возвращению пива на стадионы».