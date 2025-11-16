В Госдуме оценили возможные доходы от продажи пива на стадионах в 5 млрд рублей
Доходы от продажи пива на стадионах могут достигать 5 млрд руб. в год, если будет принят соответствующий законопроект. Средства можно будет направить на стадионы и развитие детского спорта, заявил ТАСС автор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Свищев ранее говорил, что законопроект может быть принят с поправками до конца года.
«Доходная часть от продажи пива на стадионах может дойти до 5 млрд в год. За счет этих средств стадионы смогут улучшить свою материальную базу, также деньги могут пойти на финансирование детско-юношеского спорта», – сказал он.
За отмену запрета на продажу пива на спортивных объектах, который действует с 1 января 2005 г., высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ) и Минспорте. Не поддерживают эту инициативу Минздрав и федеральный проект «Трезвая Россия», напоминает агентство.
В ноябре генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что продажа пива на стадионах не станет мощным источником дохода для клубов, но привлечение дополнительной аудитории на матчи за счет полноценных услуг кейтеринга «может стать серьезным подспорьем». До этого Митрофанов говорил, что ограничения лишают стадионы «тех доходов, которые есть у ресторанов и кафе», а также не дают возможности клубам увеличить посещаемость и выручку. По его мнению, «общество созрело к возвращению пива на стадионы».
Свищев в январе сообщил «РИА Новости», что решение в вопросе о возвращении продажи пива на стадионы принято, но законопроект нуждается в доработке. Министр спорта Михаил Дегтярев позднее говорил, что мера необходима для привлечения дополнительных денежных средств на развитие спорта, а также содержания арен и спортивных объектов. Он пояснил, что употребление алкогольного напитка во время просмотра игры является «культурой боления».