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Дегтярев выступил за возобновление продажи пива на стадионах

Ведомости

Министр спорта и глава Олимпийского комитета (ОКР) России Михаил Дегтярев выступил за возобновление продажи пива на стадионах. Об этом он заявил в эфире радио «Серебряный дождь».

Дегтярев подчеркнул, что это необходимо для привлечения дополнительных денежных средств на развитие спорта, а также содержания арен и спортивных объектов. Он пояснил, что употребление алкогольного напитка во время просмотра игры является «культурой боления». По мнению министра, возвращать на стадионы пиво «можно и нужно».

«Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку», – заключил Дегтярев.

Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 г. В качестве исключения его продажа была разрешена на чемпионате мира по футболу в 2018 г. 

17 января член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев сообщил «РИА Новости», что решение в вопросе о возвращении продажи пива на стадионы принято, но законопроект нуждается в доработке. 

В октябре 2024 г. Минфин поддержал предложение разрешить продажу пива на стадионах. Замминистра финансов Алексей Сазанов тогда подчеркнул, что ведомство выступает за инициативу о введении минимальной розничной цены на пиво, но для этого необходимо внести изменения в договор ЕАЭС. Он уточнил, что сейчас минимальные цены устанавливаются только на алкоголь выше 28 градусов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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