Дегтярев выступил за возобновление продажи пива на стадионах
Министр спорта и глава Олимпийского комитета (ОКР) России Михаил Дегтярев выступил за возобновление продажи пива на стадионах. Об этом он заявил в эфире радио «Серебряный дождь».
Дегтярев подчеркнул, что это необходимо для привлечения дополнительных денежных средств на развитие спорта, а также содержания арен и спортивных объектов. Он пояснил, что употребление алкогольного напитка во время просмотра игры является «культурой боления». По мнению министра, возвращать на стадионы пиво «можно и нужно».
«Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу близлежащему магазину и ларьку», – заключил Дегтярев.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 г. В качестве исключения его продажа была разрешена на чемпионате мира по футболу в 2018 г.
17 января член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев сообщил «РИА Новости», что решение в вопросе о возвращении продажи пива на стадионы принято, но законопроект нуждается в доработке.
В октябре 2024 г. Минфин поддержал предложение разрешить продажу пива на стадионах. Замминистра финансов Алексей Сазанов тогда подчеркнул, что ведомство выступает за инициативу о введении минимальной розничной цены на пиво, но для этого необходимо внести изменения в договор ЕАЭС. Он уточнил, что сейчас минимальные цены устанавливаются только на алкоголь выше 28 градусов.