Минфин поддержал идею возобновить продажу пива на стадионах

Замглавы Минфина отметил, что ведомство выступает за инициативу о введении минимальной розничной цены на пиво, но для этого необходимо внести изменения в договор ЕАЭС. Он уточнил, что сейчас минимальные цены устанавливаются только на алкоголь выше 28 градусов.