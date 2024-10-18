Минфин поддержал идею возобновить продажу пива на стадионах
Замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме сообщил, что Минфин поддерживает предложение разрешить продажу пива на стадионах, его слова приводит ТАСС.
Кроме того, статс-секретарь подчеркнул, что некоторые ведомства выступили против инициативы, однако окончательное решение остается за правительством.
Замглавы Минфина отметил, что ведомство выступает за инициативу о введении минимальной розничной цены на пиво, но для этого необходимо внести изменения в договор ЕАЭС. Он уточнил, что сейчас минимальные цены устанавливаются только на алкоголь выше 28 градусов.
Руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин на форуме также заявил, что последние пять лет в России наблюдается рост производства алкогольной продукции. По его словам, рынок алкогольных напитков стабилен.
Продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях в России запретили в 2005 г.
18 октября «Ведомости» писали о сокращении потребления импортной винодельческой продукции в России. По словам замминистра финансов, на смену импортному алкоголю приходит отечественная продукция.