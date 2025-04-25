Идея Минспорта вернуть пиво на стадионы не встретила необходимой поддержки

Идея Минспорта вернуть пиво на стадионы не встретила необходимой поддержкиМинздрав сохраняет по этому вопросу статус-кво, а для пивоваров выручка от продаж окажется незначительной
Депутаты фракции ЛДПР пытаются добиться разрешения продажи пива на спортивных стадионах спустя шесть лет после внесения соответствующего законопроекта в нижнюю палату. На этот раз при поддержке министра спорта Михаила Дегтярева, который в 2011–2020 гг. был депутатом той же фракции в VI и VII созывах Госдумы. Запрет на продажу пива ввели в России в 2005 г. из-за массовых погромов и драк с участием футбольных болельщиков.
Как и в первоначальном законопроекте, его авторы и сторонники аргументируют необходимость снятия запрета тем, что вырученные средства от продажи пива могли бы идти на развитие спорта (сейчас 2% от выручки на эти цели, например, отчисляют букмекеры). А именно, по словам Дегтярева, – на содержание спортивных сооружений. «Тот, кто хочет выпить, выпьет рядом в ларьке и до, и после матча», – отмечал он 14 апреля, выступая в мастерской управления «Сенеж». Тогда как деньги от продажи пива на стадионах можно потратить на содержание комплексов, объяснял министр необходимость снятия запрета.
Впервые законопроект о возвращении пива на стадионы был внесен в Думу в июле 2019 г. нынешним первым зампредом думского комитета по спорту и физической культуре Дмитрием Свищевым и депутатом VII созыва Игорем Лебедевым. Но после первого чтения инициатива не двинулась дальше. В тот же год правительство поддержало законопроект с условием, что авторы уточнят механизм распределения вырученных средств и предусмотрят ответственность для тех, кто нарушает условия их траты. На момент последней записи в карточке законопроекта 13 марта 2023 г. поправки так и не были внесены, следует из электронной базы Госдумы.
Теперь же для возобновления рассмотрения законопроекта в Думе, которое депутаты обсуждают с Дегтяревым, потребуется положительный отзыв на законопроект от Минздрава, рассказал «Ведомостям» Свищев. С 2019 г. министерство выступает против инициативы и в целом ведет политику, направленную на снижение потребления россиянами алкоголя. Как рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, позиция Минздрава по поводу снятия запрета продаж пива на стадионах с тех пор не изменилась. «Ведомости» направили запрос в министерство для актуализации мнения по этому вопросу.
Как правило, интерес к снятию запрета на продажу алкоголя проявляют владельцы стадионов, а также компании, транслирующие спортивные матчи, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с обсуждением аналогичных инициатив в пивоваренной отрасли. Владельцы спортивных сооружений и телеканалы обычно рассчитывают договориться сразу о «пакете услуг», куда входит продажа пива на стадионе, нанесение логотипов пивоваренного бренда на борты игрового поля и рекламные паузы на самой трансляции. Впрочем, по мнению собеседника «Ведомостей», пивоваров такая сделка вряд ли заинтересует. Объемы продаж пивных напитков на стадионах будут несопоставимо меньше, чем в продуктовых магазинах, объясняет он.
Крупнейшим пивоваренным компаниям будет интересно вернуть свою продукцию на стадионы только в том случае, если им предложат стать монополистами в этом сегменте рынка, считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Для самих же владельцев арены чистая прибыль от продажи пива на одном стадионе вместимостью в 10 000 мест может составить 40 млн руб. в год, оценил эксперт.
Почему запретили пиво на стадионах
Согласно расчетам авторов законопроекта, суммарно владельцы всех спортивных комплексов в РФ ежегодно смогут заработать за счет продаж пива на матчах до 5 млрд руб., сказал «Ведомостям» Свищев. Принцип расчета этой суммы он не уточнил. От запрета продажи пива футбольная Российская премьер-лига (РПЛ) недополучает около 2,2 млрд руб. за сезон, включая потенциальный объем спонсорского контракта и собственно доходы от продажи на стадионах, рассказывал 21 апреля «Ведомости. Спорту» представитель лиги. По его словам, все 16 клубов лиги выступают за возвращение пива. РПЛ находится в контакте с профильными ведомствами и участвует «во всех обсуждениях», которые могут повлиять на лигу, сказал он.
В пивоваренной компании «Балтика» считают, что продажа пива на стадионах увеличит число посетителей матчей и поможет «повысить культуру боления», передал «Ведомостям» ее представитель. Компании AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни», а также Ассоциация производителей пива (в нее входят все три компании) не ответили на запросы «Ведомостей».
По мнению Дробиза, пиво «категорически нельзя» продавать на тех спортивных матчах, где есть элемент противоборства между командами. Алкоголь будет только провоцировать конфликты между болельщиками разных команд, согласен с ним ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии факультета дополнительного профобразования Пироговского университета Андрей Быков.
Сторонники снятия запрета, которые в качестве аргумента вспоминают разрешение продажи пива на чемпионате мира по футболу – 2018 в России, не учитывают, что всего для соревнования было задействовано 12 стадионов и на эти матчи ходили только «состоятельные люди», так как билеты были дорогими, говорит Дробиз. Инициативу возобновления продажи пива продвигают среди политиков только члены ЛДПР и используют ее скорее как пиар-кампанию, считает он.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минспорта с просьбой уточнить, готовит ли ведомство законопроект, который разрешит продавать пиво на стадионах, и как в нем планируется распределять вырученные средства. С просьбой оценить инициативу Минспорта «Ведомости» также обратились в пресс-службы правительства, Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза. Представитель Минфина заявил, что новые инициативы по возобновлению продажи пива на стадионах им не поступали.