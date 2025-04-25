Идея Минспорта вернуть пиво на стадионы не встретила необходимой поддержки

Почему запретили пиво на стадионах

С 1990-х гг. пиво на стадионах продавалось свободно, запрет на продажу такой продукции вступил в 2005 г. на фоне погромов и драк с участием футбольных болельщиков. В их числе: инциденты с участием фанатов на матче ЦСКА – «Спартак» в 1997 г., перед игрой в Раменском между болельщиками «Спартака» и ОМОНом в 1999 г., а также массовые беспорядки в июне 2002 г. на Манежной площади Москвы после проигрыша национальной сборной в матче с Японией. С момента запрета пиво на российских футбольных стадионах продавалось лишь трижды: на Кубке конфедераций – 2017, чемпионате мира – 2018 и Евро-2020 (семь матчей турнира проходили в Санкт-Петербурге).