Роспатент зарегистрировал в России 10 товарных знаков Hyundai
В частности, зарегестрированы товарные знаки марок машин Hyundai Solati, Atos и Porter. Они регистрировались по 12 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – грузовые и пассажирские автомобили, фургоны, автобусы. В базу также вошли товарные знаки Hyundai Before Service, Hyundai Transys, Hyundai Finance и три логотипа компании в синем цвете с разными МКТУ.
Заявки на регистрацию товарных знаков подавались из Республики Корея в июле – августе 2024 г. компанией «Хендэ мотор компани». Действие товарных знаков в России истечет в 2034 г.
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге прекратил работу в марте 2022 г. после начала спецоперации и введения антироссийских санкций. До этого концерн был одним из самых массовых производителей машин на российском рынке. 19 декабря 2023 г. подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила продажу завода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге компании ООО «Арт-финанс».
В феврале 2025 г. Hankyung писала, что Hyundai рассматривает возвращение на российский рынок после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.