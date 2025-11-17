Газета
Главная / Политика /

Экс-госсекретарь США вошел в консультативный совет украинской Fire Point

Ведомости

Бывший госсекретарь США Майк Помпео 12 ноября вошел в консультативный совет украинской компании Fire Point, которая производит ракеты «Фламинго». В него также войдут еще три человека. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, компания стремится укрепить свою международную репутацию, поэтому строит новый завод в Дании и привлекает к работе видных представителей отрасли.

На фоне коррупционного скандала на Украине руководство Fire Point утверждает, что они действуют в соответствии с правилами военного положения. Вместе с тем критики ставят под сомнение непрозрачное происхождение компании и монополию на ее контракты с минобороны страны, пишет AP.

Производитель ракет «Фламинго» связан с коррупционным скандалом на Украине

Политика / Международные новости

13 ноября центр противодействия коррупции Украины сообщал, что, по данным следствия, администратор компании Fire Point Игорь Фурсенко фактически являлся бухгалтером в коррупционной схеме бизнесмена Тимура Миндича.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что возможным совладельцем Fire Point может являться давний друг Миндича Игорь Хмелев, которого в пленках называют «Шмель».

