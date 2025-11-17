«Почта России» возобновила доставку в США
«Почта России» возобновила прием отправлений в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец», сообщили в компании.
Стоимость подарков или образцов не должна превышать $100. При оформлении отправления нужно указать верную категорию, уточнила «Почта России». Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит, что вложение заявленной категории не соответствует, посылка не будет доставлена.
«Компания продолжает прорабатывать возможность возобновления почтового обмена с США коммерческими отправлениями», – отметила «Почта России».
Прием отправлений в США временно прекратился 26 августа. Причиной стало введение в Соединенных Штатах ввозных пошлин и отмена беспошлинного режима для почтовых отправлений (de minimis) с 29 августа 2025 г.