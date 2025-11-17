Газета
Главная / Бизнес /

«Пулково» может стать пилотным полигоном для тестирования беспилотной техники

Ведомости

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге может получить статус пилотного проекта для тестирования беспилотных технологий. Об этом сообщил Telegram-канал Минтранса РФ. 

Замглавы ведомства Владимир Потешкин провел встречу с представителями аэропорта «Пулково» и компании «Когнитив». Основной темой обсуждения стало внедрение беспилотной наземной техники для улучшения работы воздушной гавани.

Во время встречи была рассмотрена предварительная концепция, согласно которой «Пулково» станет пилотным полигоном для внедрения «умной техники». Отмечается, что после успешного тестирования опыт планируется распространить на другие аэропорты страны.

Аэропорт «Пулково» в 2026 году начнет тесты роботов для обслуживания самолетов

Бизнес / Транспорт

Накануне Потешкин посетил тестовый полигон компании «Когнитив», где увидел беспилотный тягач в действии. Как сообщили в Минтрансе, эта технология в будущем будет использоваться для буксировки багажных тележек.

25 июня «Ведомости» писали, что компания «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет аэропортом «Пулково») планирует к концу 2025 г. согласовать с Минцифры и Минтрансом запуск экспериментального правового режима (ЭПР). Он позволит начать массовое тестирование в аэропорту беспилотных наземных машин для обслуживания самолетов.

