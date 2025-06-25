Аэропорт «Пулково» в 2026 году начнет тесты роботов для обслуживания самолетов

Аэропорт «Пулково» в 2026 году начнет тесты роботов для обслуживания самолетовИспользование беспилотных наземных машин должно помочь оптимизировать расходы на персонал
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляет петербуржским аэропортом «Пулково») планирует к концу 2025 г. согласовать с Минцифры и Минтрансом запуск экспериментального правового режима (ЭПР), рассказал «Ведомостям» генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев. ЭПР позволит начать массовое тестирование в аэропорту беспилотных наземных машин для обслуживания самолетов.
По словам Сергеева, ВВСС планирует перевести в беспилотный режим 30% механизированной техники, обслуживающей воздушные суда. На данный момент парк техники «Пулково» насчитывает 1340 единиц, из них 340 механизированы, т. е. оснащены двигателями. Таким образом, 90 машин могут быть переоснащены для работы в беспилотном режиме.
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