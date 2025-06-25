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Аэропорт «Пулково» в 2026 году начнет тесты роботов для обслуживания самолетов

Использование беспилотных наземных машин должно помочь оптимизировать расходы на персонал
Светлана Афонина
Ведомости
Ведомости

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, управляет петербуржским аэропортом «Пулково») планирует к концу 2025 г. согласовать с Минцифры и Минтрансом запуск экспериментального правового режима (ЭПР), рассказал «Ведомостям» генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев. ЭПР позволит начать массовое тестирование в аэропорту беспилотных наземных машин для обслуживания самолетов.

По словам Сергеева, ВВСС планирует перевести в беспилотный режим 30% механизированной техники, обслуживающей воздушные суда. На данный момент парк техники «Пулково» насчитывает 1340 единиц, из них 340 механизированы, т. е. оснащены двигателями. Таким образом, 90 машин могут быть переоснащены для работы в беспилотном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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