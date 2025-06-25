Аэропорт «Пулково» в 2026 году начнет тесты роботов для обслуживания самолетов

По словам Сергеева, ВВСС планирует перевести в беспилотный режим 30% механизированной техники, обслуживающей воздушные суда. На данный момент парк техники «Пулково» насчитывает 1340 единиц, из них 340 механизированы, т. е. оснащены двигателями. Таким образом, 90 машин могут быть переоснащены для работы в беспилотном режиме.