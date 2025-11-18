Газета
Аэропорт Кишинева взял в управление инфраструктуру «Лукойла»

Международный аэропорт Кишинева взял под контроль инфраструктуру, которая принадлежала компании «Лукойл». При этом договор аренды нефтяного терминала бесплатный, сообщил в эфире на TV8 министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету.

«Учитывая, что "Лукойл" попал под санкции, мы с ними вели переговоры, и 12 ноября аэропорт подписал договор на сдачу в аренду за ноль лей, то есть бесплатно. Там есть несколько резервуаров, склад хранения, есть приборы для измерения качества, есть и насосы перекачки», – рассказал министр.

По его словам, аэропорту также подконтрольна техника для заправки самолетов и бригады работников.

США 22 октября ввели рестрикции против «Лукойла» и его дочерних структур «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК». 17 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что американская Chevron Corp. рассматривает перспективу покупки иностранных активов компании. До этого издание писало, что сделку изучает и инвестфонд США Carlyle. 

