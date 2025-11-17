Chevron изучает возможность приобретения иностранных активов «Лукойла»

По данным издания, до этого об интересе Chevron к активам российской компании известно не было. В американской корпорации отметили, что не будут комментировать эту сделку. При этом Reuters уже писал, что покупку активов изучает и инвестфонд США Carlyle. Он может подать заявку на получение американской лицензии и начать переговоры.