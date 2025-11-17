Chevron изучает возможность приобретения иностранных активов «Лукойла»Еще одним потенциальным покупателем остается инвестфонд Carlyle
По данным издания, до этого об интересе Chevron к активам российской компании известно не было. В американской корпорации отметили, что не будут комментировать эту сделку. При этом Reuters уже писал, что покупку активов изучает и инвестфонд США Carlyle. Он может подать заявку на получение американской лицензии и начать переговоры.
14 ноября в «Лукойле» сообщали, что несколько потенциальных покупателей заинтересованы в активах компании. Решение должно быть объявлено только после достижения окончательных договоренностей и получения необходимых одобрений от регуляторов.
Американские санкции против российской компании и ее «дочек» были введены 22 октября. Ограничения затронули в том числе «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК».
30 октября стало известно о предложении международной компании Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH. Чтобы сделка состоялась, иностранному юрлицу требуется получить разрешение от Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), а также различные дополнительные лицензии. В итоге OFAC отказал Gunvor в лицензии на ведение бизнеса, и сделка сорвалась.
Американское финансовое ведомство 14 ноября при этом увеличило срок для продажи зарубежных активов «Лукойла». Лицензия дала разрешение на контракты с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker до 29 апреля 2026 г.