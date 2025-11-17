Газета
Главная / Бизнес /

Chevron изучает возможность приобретения иностранных активов «Лукойла»

Еще одним потенциальным покупателем остается инвестфонд Carlyle
Ведомости

Американская Chevron Corp. рассматривает перспективу покупки иностранных активов «Лукойла», сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников, ознакомленных с вопросом.

По данным издания, до этого об интересе Chevron к активам российской компании известно не было. В американской корпорации отметили, что не будут комментировать эту сделку. При этом Reuters уже писал, что покупку активов изучает и инвестфонд США Carlyle. Он может подать заявку на получение американской лицензии и начать переговоры.

14 ноября в «Лукойле» сообщали, что несколько потенциальных покупателей заинтересованы в активах компании. Решение должно быть объявлено только после достижения окончательных договоренностей и получения необходимых одобрений от регуляторов.

Казахстанские проекты с участием «Лукойла» исключили из-под санкций США

Бизнес

Американские санкции против российской компании и ее «дочек» были введены 22 октября. Ограничения затронули в том числе «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК».

30 октября стало известно о предложении международной компании Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH. Чтобы сделка состоялась, иностранному юрлицу требуется получить разрешение от Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), а также различные дополнительные лицензии. В итоге OFAC отказал Gunvor в лицензии на ведение бизнеса, и сделка сорвалась.

Американское финансовое ведомство 14 ноября при этом увеличило срок для продажи зарубежных активов «Лукойла». Лицензия дала разрешение на контракты с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker до 29 апреля 2026 г.

Читайте также:Минфин США продлил крайний срок продажи зарубежных активов «Лукойла»
