На ЗАЭС ввели в работу высоковольтную линию «Днепровская»
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновила работу высоковольтная лини 750 кВ «Днепровская», сообщили в Telegram-канале станции.
Сейчас энергоснабжение ЗАЭС осуществляется по двум высоковольтным линиям: «Днепровская» и «Ферросплавная-1».
Радиационная обстановка на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в норме, сообщили на станции. Она соответствует периоду нормальной эксплуатации энергоблоков. Уровень радиационного фона также не превышает естественных природных значений.