На ЗАЭС ввели в работу высоковольтную линию «Днепровская»

Ведомости

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возобновила работу высоковольтная лини 750 кВ «Днепровская», сообщили в Telegram-канале станции.

Сейчас энергоснабжение ЗАЭС осуществляется по двум высоковольтным линиям: «Днепровская» и «Ферросплавная-1».

Радиационная обстановка на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в норме, сообщили на станции. Она соответствует периоду нормальной эксплуатации энергоблоков. Уровень радиационного фона также не превышает естественных природных значений.

Линия электропередачи «Днепровская» была отключена автоматической защитой 14 ноября. При этом не были зафиксированы нарушения пределов и условий безопасности. МАГАТЭ уведомили об отключении.

