Испытания пассажирских летательных беспилотников начнутся в ближайшие два года
Испытания пассажирских летательных беспилотников в России начнутся в ближайшие год – два, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках сессии форума «Транспорт России».
«Пока мы не уверены в том, что это безопасно», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра, первые испытания пройдут без пассажиров.
7 июля Никитин рассказал, что первым шагом, который необходимо сделать Минтрансу в рамках реализации концепции «бесшовного цифрового неба», будет создание единой системы идентификации беспилотного транспорта. По его словам, в планах министерства ввести изменения в полном объеме к весне 2026 г. Система идентификации будет работать на основе отечественной системы «Эра-Глонасс».