Испытания пассажирских летательных беспилотников начнутся в ближайшие два года

7 июля Никитин рассказал, что первым шагом, который необходимо сделать Минтрансу в рамках реализации концепции «бесшовного цифрового неба», будет создание единой системы идентификации беспилотного транспорта. По его словам, в планах министерства ввести изменения в полном объеме к весне 2026 г. Система идентификации будет работать на основе отечественной системы «Эра-Глонасс».