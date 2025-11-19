Газета
Испытания пассажирских летательных беспилотников начнутся в ближайшие два года

Ведомости

Испытания пассажирских летательных беспилотников в России начнутся в ближайшие год – два, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках сессии форума «Транспорт России».

«Пока мы не уверены в том, что это безопасно», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, первые испытания пройдут без пассажиров.

1 июля глава «Аэрофлота» Сергей Александровский на форуме «Цифровая транспортация» заявил, что в ближайшее время в коммерческой авиации не ожидается беспилотных самолетов.

7 июля Никитин рассказал, что первым шагом, который необходимо сделать Минтрансу в рамках реализации концепции «бесшовного цифрового неба», будет создание единой системы идентификации беспилотного транспорта. По его словам, в планах министерства ввести изменения в полном объеме к весне 2026 г. Система идентификации будет работать на основе отечественной системы «Эра-Глонасс».

