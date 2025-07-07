Никитин заявил о планах создать систему идентификации беспилотного транспорта
Первый шаг, который необходимо сделать Минтрансу в рамках реализации концепции «бесшовного цифрового неба», – создание единой системы идентификации беспилотного транспорта, сообщил врио главы ведомства России Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма диалога опубликована на сайте Кремля.
«Сфера очень широкая, и первый шаг, который мы должны сделать, – это создать единую систему идентификации, по сути, госномер присвоить, только цифровой: чтобы было понятно, что едет, кто собственник, куда это едет, в каких условиях и как это перемещается», – уточнил Никитин.
Как отметил врио главы Минтранса, ведомство уже разработало дорожную карту по соответствующему направлению и в течение двух недель внесет ее в правительство РФ. По его словам, в планах министерства ввести изменения в полном объеме к весне 2026 г. Система идентификации будет работать на основе отечественной системы «Эра-Глонасс».
На встрече 7 июля Путин назначил Никитина исполнять обязанности министра транспорта. Он является экс-губернатором Новгородской области (этот пост он покинул в феврале) и замминистра транспорта. Утром президент подписал указ об отставке с поста министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Источники еще до назначения Никитина сообщали «Ведомостям» о будущем решении.