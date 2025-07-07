Никитин заявил о планах создать систему идентификации беспилотного транспорта

«Сфера очень широкая, и первый шаг, который мы должны сделать, – это создать единую систему идентификации, по сути, госномер присвоить, только цифровой: чтобы было понятно, что едет, кто собственник, куда это едет, в каких условиях и как это перемещается», – уточнил Никитин.