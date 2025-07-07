Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Никитин заявил о планах создать систему идентификации беспилотного транспорта

Ведомости

Первый шаг, который необходимо сделать Минтрансу в рамках реализации концепции «бесшовного цифрового неба», – создание единой системы идентификации беспилотного транспорта, сообщил врио главы ведомства России Андрей Никитин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма диалога опубликована на сайте Кремля.

«Сфера очень широкая, и первый шаг, который мы должны сделать, – это создать единую систему идентификации, по сути, госномер присвоить, только цифровой: чтобы было понятно, что едет, кто собственник, куда это едет, в каких условиях и как это перемещается», – уточнил Никитин.

Как отметил врио главы Минтранса, ведомство уже разработало дорожную карту по соответствующему направлению и в течение двух недель внесет ее в правительство РФ. По его словам, в планах министерства ввести изменения в полном объеме к весне 2026 г. Система идентификации будет работать на основе отечественной системы «Эра-Глонасс».

На встрече 7 июля Путин назначил Никитина исполнять обязанности министра транспорта. Он является экс-губернатором Новгородской области (этот пост он покинул в феврале) и замминистра транспорта. Утром президент подписал указ об отставке с поста министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Источники еще до назначения Никитина сообщали «Ведомостям» о будущем решении.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных