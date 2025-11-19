Новак заявил, что Россия адаптируется к санкциям США за два месяца

Новак добавил, что последнии санкции со стороны США и западных стран не повлияли на добычу нефти в РФ. По его словам, согласно ежедневной статистике, сейчас идет общий объем добычи больше, чем в октябре. Корректировок нет, заключил вице-премьер РФ.