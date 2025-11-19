Газета
Новак заявил, что Россия адаптируется к санкциям США за два месяца

Адаптация к новым санкциям США и перестройка логистики займет месяц или два, после чего дисконты на российскую нефть к Brent начнут снижаться. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Это рынок, я не могу сказать. <...> Можно только смотреть, как было в предыдущий период. В предыдущий период восстанавливалось до минимального уровня дисконта», – добавил он (цитата по ТАСС).

Новак добавил, что последнии санкции со стороны США и западных стран не повлияли на добычу нефти в РФ. По его словам, согласно ежедневной статистике, сейчас идет общий объем добычи больше, чем в октябре. Корректировок нет, заключил вице-премьер РФ. 

Путин: добыча нефти в России в 2025 году снизится на 1%

По словам Новака, Россия сохраняет прогноз добычи нефти на 2025 г. на уровне 510 млн т.

В ноябре добыча нефти достигнет уровня октября, отметил он.  В прошлом месяце Россия недоиспользовала около 70 000 бар. нефти в сутки от квоты в рамках соглашения ОПЕК+, пояснил Новак. По его словам, снижение было инерционно и рост будет соответствующим.

22 октября Вашингтон ввел новые санкции против России, в том числе против ее энергетического сектора. 

На следующий день Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Ограничения затронули импорт СПГ, крупнейшие энергетические компании и суда. Запрет на импорт СПГ вводится поэтапно – краткосрочные контракты прекращают действие через шесть месяцев, долгосрочные перестанут действовать с 1 января 2027 г.

