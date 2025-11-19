Российские владельцы согласились продать долю в 56,15% в компании NIS
Российские акционеры приняли решение продать свою долю, которая составляет 56,15%, в сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает Novosti.rs.
По ее словам, имя нового владельца пока не разглашается, «поскольку речь идет о конфиденциальных деловых переговорах между серьезными компаниями».
Министр отметила, что NIS через своих американских юридических представителей обратилась к правительству США с просьбой о продлении лицензии на добычу нефти. Предполагается, что это позволит компании продолжить поставки сырья и свою деятельность.
В октябре санкции минфина США в отношении крупнейшей компании сербского ТЭКа, долей в которой владеет «Газпром нефть», де-факто вступили в силу спустя девять месяцев. В том же месяце Джедович-Ханданович заявила, что сербские власти не стремятся национализировать NIS и выступают против отъема российской собственности в Европе.
15 ноября США отклонили запрос Сербии на продление лицензии NIS и потребовали полного выхода России из состава акционеров компании. Джедович-Ханданович тогда подчеркнула, что сменить собственника «за 7-8 дней невозможно». При этом США дали одобрение на переговоры о владельце, которое действует до 13 февраля.