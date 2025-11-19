Российские владельцы согласились продать долю в 56,15% в компании NIS

В октябре санкции минфина США в отношении крупнейшей компании сербского ТЭКа, долей в которой владеет «Газпром нефть», де-факто вступили в силу спустя девять месяцев. В том же месяце Джедович-Ханданович заявила, что сербские власти не стремятся национализировать NIS и выступают против отъема российской собственности в Европе.