Вице-премьер Сербии призвал Вучича принять решение по судьбе NIS

Сейчас Сербия должна думать о себе и предпринимать какие-то действия, подчеркнул вице-премьер. Он отметил, что последние пару месяцев власти «делали все, как говорили наши друзья из России», но «ничего не вышло». Ситуация теперь требует активного участия президента в международных контактах, а правительство также должно предоставить определенные средства, продолжил Мали.