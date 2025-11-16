Вице-премьер Сербии призвал Вучича принять решение по судьбе NIS
Сербия должна принять решение по ситуации с компанией «Нефтяная промышленность Сербии» (NIS), происходящее угрожает «всему, что можно представить», заявил на внеочередном заседании правительства первый вице-премьер и министр финансов республики Синиша Мали.
Накануне стало известно, что США отклонили запрос Сербии на продление лицензии на отсрочку санкций против NIS и требуют полного выхода России из состава акционеров компании. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что республика не добилась ни одного дня на продолжение работы NIS. По ее словам, сменить собственника «за 7–8 дней невозможно».
«Эта ситуация с NIS угрожает нам всем. Абсолютно всему. Нашему росту, стабильности, кредитному рейтингу, приходу инвесторов <...> Эта ситуация угрожает всему, что вы можете себе представить. Я знаю, господин президент, что вы это знаете», – сказал Мали, обращаясь к президенту страны Александру Вучичу (цитата по Novosti).
Сейчас Сербия должна думать о себе и предпринимать какие-то действия, подчеркнул вице-премьер. Он отметил, что последние пару месяцев власти «делали все, как говорили наши друзья из России», но «ничего не вышло». Ситуация теперь требует активного участия президента в международных контактах, а правительство также должно предоставить определенные средства, продолжил Мали.
«Если дело дойдет до продажи <...> третьей стороне, арабам, как уже упоминалось, нам придется предложить более высокую цену. В наших интересах решить эту проблему», – сказал вице-премьер.
В октябре санкции минфина США в отношении крупнейшей компании сербского ТЭКа, долей в которой владеет «Газпром нефть», де-факто вступили в силу спустя девять месяцев. В том же месяце Джедович-Ханданович заявила, что сербские власти не стремятся национализировать NIS и выступают против отъема российской собственности в Европе.