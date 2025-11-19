«Лукойл» намерен продать завод и сеть АЗС в Болгарии
ПАО «Лукойл» намерено продать завод и сеть АЗС в Болгарии, перешедших под внешнее управление, новому собственнику. Это следует из сообщения компании.
«Лукойл» предпринимает необходимые усилия для совершения сделки и продажи завода, сети АЗС и других активов в Болгарии новому собственнику», – говорится в заявлении.
В российской компании рассчитывают,что «деятельность внешнего управляющего не будет этому препятствовать». В ПАО предупредили, что оставляют за собой право на судебную защиту своих прав и законных интересов в случае их нарушения.
14 ноября в Болгарии приняли закон о введении на заводе «Лукойл-нефтохим Бургас», «Лукойл-Болгария» и других организациях «Лукойла» в Болгарии внешнего управления. С 17 ноября все полномочия органов управления указанных организаций перешли к внешнему управляющему.
22 октября управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний – «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК». 14 ноября OFAC продлило срок для продажи зарубежных активов «Лукойла».
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что «Лукойл» предпочитает продажу своих зарубежных активов единым пакетом до 13 декабря. Агентство отмечало, что продажа активов единым пакетом повышает вероятность двухэтапного процесса, в котором один покупатель – например, финансовая фирма – приобретает все нероссийские активы «Лукойла», а затем перепродает их «по частям».