Минэнерго Сербии готово к любому сценарию по ситуации с NIS
Сербия готова ко всем сценариям по ответу США на запрос компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) и властей страны о прекращении санкций, резервов дизельного топлива и бензина хватит на декабрь. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович в эфире «Радио и телевидения Сербии».
«В ближайшие два-три дня, завтра или послезавтра, мы ожидаем ответ из США, мы надеемся на лучшее, но должны быть готовы и к худшему сценарию», – подчеркнула Джедович-Ханданович.
Она уточнила, что сейчас запасы NIS составляют 89 825 т дизельного топлива и 53 648 т бензина, а у государства есть 185 804 т дизтоплива и 19 172 т бензина. Новые поставки ожидаются в декабре. Министр заверила, что власти позаботятся о том, чтобы этого было достаточно, и найдут решение в случае положительного ответа от Вашингтона.
19 ноября «Газпром нефть» и «Газпром» согласились продать доли в NIS. Джедович-Ханданович уточняла, что покупатель долей пока не раскрывается, но ведутся «деловые переговоры между серьезными компаниями».
В октябре санкции американского минфина против крупнейшей компании сербского ТЭКа де-факто вступили в силу спустя девять месяцев. Тогда же Джедович-Ханданович заявила, что власти Сербии не стремятся национализировать NIS и выступают против отъема российской собственности в Европе.
15 ноября США отклонили запрос Сербии на продление лицензии NIS и потребовали полного выхода России из состава акционеров компании. Джедович-Ханданович тогда подчеркнула, что сменить собственника «за 7–8 дней невозможно». Вашингтон дал одобрение на переговоры о владельце. Оно действует до 13 февраля.