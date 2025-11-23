Минэнерго Сербии готово к любому сценарию по ситуации с NIS

Она уточнила, что сейчас запасы NIS составляют 89 825 т дизельного топлива и 53 648 т бензина, а у государства есть 185 804 т дизтоплива и 19 172 т бензина. Новые поставки ожидаются в декабре. Министр заверила, что власти позаботятся о том, чтобы этого было достаточно, и найдут решение в случае положительного ответа от Вашингтона.