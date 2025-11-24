ФНС увидела сокращение дробления в бизнесе после снижения порога дохода для НДС
Федеральная налоговая служба (ФНС) обратила внимание на сокращение дроблений в компаниях после введения порога в 60 млн руб. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил руководитель службы Даниил Егоров.
По его словам, в ФНС занимаются прогнозом рисков.
«Сейчас нам говорят, что после понижения до 10 млн руб. дробления будет больше. Мы видим риски увеличения числа дроблений, но по объему они будут меньше», – отметил Егоров.
Глава ФНС добавил, что настоящая ситуация технологически отличается от той, что была 10-15-20 лет назад. Он подчеркнул, что «дробиться незаметно уже не получится» и предприниматели осознают этот факт. По словам Егорова, уже 25 000 компаний, которые прежде применяли «дробленку», сейчас воспользовались амнистией и обелились.
Механизм амнистии заработал в России в июле 2024 г. Он был создан по поручению президента России Владимира Путина. Чтобы попасть под действие амнистии, «дробленцы» должны консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСНО). Они будут освобождаться от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022–2024 гг., если налоговые органы по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений. Поправки также впервые предусматривают появление законодательного определения дробления, в котором перечислены все основные признаки этого правонарушения: единая предпринимательская деятельность делится между несколькими «формально самостоятельными» компаниями или ИП, подконтрольными одним и тем же лицам, с целью использования специальных налоговых режимов.