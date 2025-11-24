ФНС увидела сокращение дробления в бизнесе после снижения порога дохода для НДС

Механизм амнистии заработал в России в июле 2024 г. Он был создан по поручению президента России Владимира Путина. Чтобы попасть под действие амнистии, «дробленцы» должны консолидировать бизнес и перейти с 2025 г. на общую систему налогообложения (ОСНО). Они будут освобождаться от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022–2024 гг., если налоговые органы по результатам проверок с 2025 г. и позже не обнаружат нарушений. Поправки также впервые предусматривают появление законодательного определения дробления, в котором перечислены все основные признаки этого правонарушения: единая предпринимательская деятельность делится между несколькими «формально самостоятельными» компаниями или ИП, подконтрольными одним и тем же лицам, с целью использования специальных налоговых режимов.