НПЗ в сербском Панчево приостановил работу

Остановка происходит на фоне спора вокруг «Нефтяной индустрии Сербии» и санкций США
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в сербском Панчево приостановил производство. Об этом сообщил портал N1. 

Прекращение работы НПЗ будет означать, что Сербия начнет импортировать 100% нефтепродуктов из Венгрии, Румынии, Болгарии, Северной Македонии. Завод поставлял на сербский рынок 70-80% нефтепродуктов, пишет Danas.

Остановка производства происходит на фоне спора вокруг компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), долей в которой владеет российская «Газпром нефть». В октябре санкции минфина США в отношении NIS вступили в силу.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович заявляла, что сербские власти не стремятся национализировать NIS и выступают против отъема российской собственности в Европе. 19 ноября Джедович-Ханданович объявила, что «Газпром нефть» и «Газпром» согласились продать доли в NIS.

23 ноября в минэнерго Сербии сообщили, что резервов дизельного топлива и бензина хватит на декабрь, поэтому страна готова ко всем сценариям по ответу США на запрос компании NIS и властей страны о прекращении санкций.

