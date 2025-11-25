НПЗ в сербском Панчево приостановил работу

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович заявляла, что сербские власти не стремятся национализировать NIS и выступают против отъема российской собственности в Европе. 19 ноября Джедович-Ханданович объявила, что «Газпром нефть» и «Газпром» согласились продать доли в NIS.