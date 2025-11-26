Ozon открыл крупнейший логистический центр на Северном Кавказе
Старт операциям дали глава Дагестана Сергей Меликов, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти маркетплейса Дмитрий Ким и президент ГК «Ромекс Group» Алексей Прокопенко.
Логистический комплекс в Дагестане является самым крупным объектом Ozon в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Он будет выполнять полный цикл обработки заказов. Общие инвестиции в проект превысили 14 млрд руб., из которых 4,5 млрд руб. составили инвестиции площадки в техническое обеспечение и автоматизацию.
Объект планируется ввести в эксплуатацию поэтапно. Первая очередь площадью 55 000 кв. м сможет обрабатывать 180 000 заказов в сутки и хранить 10 млн товаров. После выхода на полную мощность площадь вырастет до 125 000 кв. м. В центре появится отдельная зона для крупногабаритных вещей. Комплекс сможет хранить 30 млн товаров и обрабатывать до 900 000 заказов.
По результатам девяти месяцев 2025 г. в Дагестане почти 350 000 клиентов Ozon. Свое дело с маркетплейсом развивают почти 3000 дагестанских продавцов. С января по сентябрь их совокупный оборот увеличился на 64% год к году.
10 ноября МКПАО «Озон» опубликовало результаты за III квартал 2025 г. Выручка площадки за отчетный период выросла на 69% по сравнению с годом ранее и достигла 258,9 млрд руб. Прибыль за квартал достигла 2,9 млрд руб. против убытка в 0,7 млрд руб. в прошлом году. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 28,3 млрд руб. до 41,5 млрд руб.