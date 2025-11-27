Великобритания выдала генеральную лицензию на сделки с активами «Лукойла»
Британские власти выдали лицензию, позволяющую до 26 февраля проводить операции с Lukoil International GmbH – структурой, объединяющей зарубежные активы «Лукойла». Документ опубликован управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI) на сайте правительства Великобритании.
Согласно условиям лицензии, средства, предназначенные для Lukoil International или ее дочерних обществ, должны зачисляться на замороженные счета, если структура все еще находится под контролем ПАО «Лукойл». Использование этих средств станет возможным только после прекращения такого контроля.
При этом документ разрешает британским финансовым институтам обрабатывать платежи в рамках операций, разрешенных лицензией.
Лондон ввел санкции против российских нефтяных компаний 15 октября. Вслед за ним 22 октября США включили в санкционные списки «Лукойл» и дочерние структуры, в которых компания владеет долей более 50%.
14 ноября «Лукойл» сообщил, что рассматривает нескольких потенциальных покупателей своих зарубежных активов. Компания отмечала, что объявит о сделке после достижения окончательных договоренностей и получения необходимых разрешений регуляторов.