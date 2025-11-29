Росавиация: директива по обновлению ПО не касается A320 российских авиакомпаний
Директива Airbus по обновлению программного обеспечения (ПО) не касается самолетов семейства Airbus A320, которые эксплуатируют российские авиакомпании. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», – написал он в своем Telegram-канале.
Европейский концерн Airbus 28 ноября сообщил, что при проверках было обнаружено пагубное влияние солнечного излучения на критически важные для управления полетами данные. Производитель после этого начал экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320. Для этого Airbus решил отозвать 6000 самолетов.
На фоне отзыва самолетов авиакомпании начали отменять рейсы. В частности, ситуация затронула Air France, American Airlines и колумбийскую Avianca.