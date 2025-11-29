Татьяна Ким рассказала про свои любимые книги
Основательница Wildberries и генеральный директор РВБ Татьяна Ким назвала Радио РБК книги, которые вдохновили ее открыть свой бизнес и помогли сделать его успешным.
Ким рассказала, что с книгой «Богатый папа, бедный папа» предпринимателя Роберта Кийосаки и бухгалтера Шэрона Лектера поменяла свое мышление о деньгах и впервые задумалась о создании собственного бизнеса. Она уточнила, что в книге говорится про основу финансовый грамотности, риски инвестиций, а также наглядно объясняется разница между активами и пассивами.
Предпринимательница также упомянула «Маркетинговые войны». В книге через параллели с реальными сражениями маркетологи Джек Траут и Эл Райс делятся, как выжить на войне и победить конкурентов. Ким вспомнила и книгу «От хорошего к великому», в которой команда исследователей во главе с Джимом Коллинзом проанализировала опыт «компаний-чемпионов», которые стали всемирно известными. По ее мнению, она подойдет тем, кто ставит перед собой долгосрочные и амбициозные цели в бизнесе.
Ким родилась 16 октября 1975 г. в Грозном (Чечено-Ингушская АССР). Окончила факультет иностранных языков Коломенского педагогического института (ныне – Государственный социально-гуманитарный университет). В 2004 г. основала Wildberries. Она стала продавать одежду по каталогам Otto и Quelle, создав для этого сайт и став гендиректором площадки. Предпринимательница размещала фотографии и описания товаров на сайте, а при получении заявки оформляла заказы из Германии и сама забирала посылки, доставляя их покупателям.
К 2015 г. Wildberries первым среди маркетплейсов запустил полноценную сеть пунктов выдачи заказов. В августе 2020 г. компания предложила предпринимателям формат партнерских пунктов выдачи. Сейчас сеть пунктов выдачи состоит из 87 000 точек в России и в странах присутствия.
В августе 2025 г. Ким в четвертый раз заняла первое место в рейтинге 20 самых богатейших женщин России. По оценке Forbes, ее капитал составлял $7,1 млрд.