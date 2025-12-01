Новак связал стабильность нефтяного рынка с действиями ОПЕК+
На мировом рынке нефти сложилась стабильная ситуация благодаря совместным действиям стран ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России 24».
Он отметил, что наблюдается отдельная волатильность, связанная с геополитикой. При этом рынок учитывает факторы и риски. Баланс спроса и предложения держат страны ОПЕК+, подчеркнул Новак.
30 ноября вице-премьер заявил, что мировой рынок нефти остается чувствительным к изменениям спроса и предложения, стабильность рынка все еще зависит от решений ключевых игроков.
В тот же день ОПЕК+ подтвердила действующие квоты на добычу нефти до конца 2026 г. Решение было принято на встрече глав делегаций стран – участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.