Reuters: Exxon предложила купить долю «Лукойла» в Ираке
Exxon Mobil выразила заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций «Лукойла» в иракском месторождении «Западная Курна – 2». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на пять официальных источников в Ираке.
«Лукойл» пытается продать свои международные активы после введения санкций США. Exxon направила предложение министерству нефти Ирака.
«Западная Курна – 2» – одно из крупнейших в мире месторождений нефти с запасами 1,8 млрд т, расположено в 65 км к северо-западу от порта Басра на юге Ирака. Коммерческая добыча нефти здесь началась в марте 2014 г. Российской компании в проекте по разработке месторождения принадлежат 75%. Партнером «Лукойла» по проекту с долей 25% выступает иракская государственная компания North Oil Company (NOC).
«Ведомости» отмечали, что это один из ключевых зарубежных активов «Лукойла». По данным Reuters, объем добычи нефти на «Западной Курне – 2» сейчас составляет около 480 000 барр. в сутки, на месторождение приходится около 9% всей добычи нефти в Ираке.