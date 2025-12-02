Reuters: Exxon предложила купить долю «Лукойла» в Ираке

«Западная Курна – 2» – одно из крупнейших в мире месторождений нефти с запасами 1,8 млрд т, расположено в 65 км к северо-западу от порта Басра на юге Ирака. Коммерческая добыча нефти здесь началась в марте 2014 г. Российской компании в проекте по разработке месторождения принадлежат 75%. Партнером «Лукойла» по проекту с долей 25% выступает иракская государственная компания North Oil Company (NOC).