McDonald’s зарегистрировал в РФ товарный знак с фирменным слоганом на английском
Компания McDonald’s зарегистрировала в России товарный знак с логотипом сети и рекламным слоганом i’m lovin’ it («Вот что я люблю»). По данным ТАСС, он будет действовать до 2034 г.
Указано, что под фирменной буквой «M» размещен слоган, который McDonald’s использует с 2003 г. Заявку подала «Макдоналдс корпорейшн» в декабре 2024 г. из США. Товарный знак зарегистрирован по четырем классам международной классификации товаров и услуг (№ 29, № 30, № 32, № 43), охватывающим производство продуктов питания, напитков и ресторанные услуги.
10 ноября сообщалось, что компания зарегистрировала в России семь товарных знаков, среди которых Big Mac, «Биг тейсти», «Роял чизбургер», «Квотер паундер», McFresh, McFlurry и «МакДоставка».
McDonald’s ушел с российского рынка в 2022 г. после начала спецоперации и введения антироссийских санкций. В марте того же года сеть закрыла свои рестораны в стране, а затем сообщила о полном уходе и продаже бизнеса Александру Говору. Летом 2022 г. рестораны вновь открылись под брендом «Вкусно – и точка», который к концу года восстановил долю McDonald’s на рынке.