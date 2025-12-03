McDonald’s зарегистрировал в РФ товарный знак с фирменным слоганом на английском

McDonald’s ушел с российского рынка в 2022 г. после начала спецоперации и введения антироссийских санкций. В марте того же года сеть закрыла свои рестораны в стране, а затем сообщила о полном уходе и продаже бизнеса Александру Говору. Летом 2022 г. рестораны вновь открылись под брендом «Вкусно – и точка», который к концу года восстановил долю McDonald’s на рынке.