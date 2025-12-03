Костин прокомментировал спор банков и маркетплейсов анекдотом
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал анекдот в контексте спора российских банков и маркетплейсов. Ситуацию банкир прокомментировал в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ «Россия зовет!».
По словам Костина, «ни в одной стране мира» маркетплейсам не разрешили создавать свои банки.
«Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий. Он говорит: "У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует". Так и здесь», – сказал он.
Глава ВТБ уточнил, что у каждого должна быть своя роль. Например, когда клиент обращается в маркетплейс и «вам говорят, что этот товар стоит 100 руб., если вы платите карточкой ВТБ, а 90 [руб.] – если вы платите карточкой такого-то банка нашего, то это является не совсем добросовестной конкуренцией и неравными условиями».
Спор банков и маркетплейсов усугубился в ноябре. 20 ноября главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии. Письмо за подписью Германа Грефа, Андрея Костина, Станислава Близнюка, Владимира Верхошинского и Сергея Хотимского направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Маркетплейс Ozon оценил инициативу банков об отмене скидок как нарушение принципов честной конкуренции. Основательница Wildberries Татьяна Ким в открытом письме в адрес ЦБ, правительства и Федерального собрания попросила органы власти дать пространство для конструктивного диалога между банковским сектором и платформами во имя сохранения конкуренции и развития экономики РФ.