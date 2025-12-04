Wildberries отрицает дискриминацию банков на маркетплейсах
Wildberries опроверг заявления о дискриминации банков на маркетплейсах, сообщили в пресс-службе RWB (Объединенной компании Wildberries & Russ).
«На платформе созданы условия для доступа всех участников финансового рынка. Никакой дискриминации по платежному средству нет», – рассказал председатель правления «Вайлдберриз банка» и глава финтеха RWB Георгий Горшков.
Он подчеркнул, что в настоящий момент 84% рынка платежей сосредоточены у трех крупнейших банков. Такой высокий уровень концентрации оправдан тем, что кредитные организации длительное время инвестировали в создание собственных платежных систем и сервисов, рассказал Горшков.
28 ноября в Ozon сообщили, что инициатива банков об отмене скидок на маркетплейсах не продумана и нарушает принципы честной конкуренции. Банки вводят двойные стандарты, считают в Ozon, так как сами предоставляют скидки и бонусы клиентам внутри систем. В компании объяснили, что владелец карты «Озон банка» получает скидки на товары маркетплейса по тому же принципу, что и держатель карты Альфа-банка получает кешбэк в магазинах Х5 Group.
20 ноября стало известно, что главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам прямые скидки и косвенные формы финансирования, включая бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии. Письмо за подписью Германа Грефа, Андрея Костина, Станислава Близнюка, Владимира Верхошинского и Сергея Хотимского направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.