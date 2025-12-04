Биржевая цена на АИ-92 снизилась на 3,58%
Стоимость бензина марки АИ-92 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сократилась за день на 3,58% и составляет 58 786 руб. за тонну.
Цена на бензин марки АИ-95 упала на 2,67% и достигла 70 653 руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 4,1% до 55 090 руб. за тонну. Цена на межсезонный дизель уменьшилась на 0,21% и составляет 55 837 руб. за тонну, зимний дизель – на 1,55% до 71 798 руб. за тонну.
30 сентября кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина для экспортеров и запретил вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей до конца 2025 г. Исключением стали прямые поставки, которые совершают непосредственные производители топлива. В октябре правительство обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г.
26 ноября Совет Федерации одобрил поправку в Налоговый кодекс, которая предполагает обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов уточнял, что мера призвана вовлечь денатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина. Он связал внесение поправок с напряженной ситуацией на внутреннем рынке автомобильного бензина на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы.