Биржевая цена на АИ-92 снизилась на 3,58%

Цена на бензин марки АИ-95 упала на 2,67% и достигла 70 653 руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 4,1% до 55 090 руб. за тонну. Цена на межсезонный дизель уменьшилась на 0,21% и составляет 55 837 руб. за тонну, зимний дизель – на 1,55% до 71 798 руб. за тонну.