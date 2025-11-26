Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Совфед одобрил обнуление акциза на этиловый спирт при производстве АИ-92

Ведомости

Совет Федерации одобрил поправку в Налоговый кодекс, предполагающую обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина марки АИ-92. Изменения вносятся ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета.

15 ноября комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал соответствующую поправку в Налоговый кодекс. 20 ноября депутаты Госдумы приняли ее в третьем и окончательном чтении, писал ТАСС.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что мера призвана вовлечь денатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина. Он связал внесение поправок с напряженной ситуацией на внутреннем рынке автомобильного бензина в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы.

В сентябре правительство продлило временный запрет на экспорт бензина для экспортеров и запретило вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей до конца 2025 г. Исключением будут прямые поставки, которые совершают непосредственные производители топлива. 15 октября кабмин обнулил импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. в качестве меры по стабилизации топливного рынка.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её