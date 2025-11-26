Совфед одобрил обнуление акциза на этиловый спирт при производстве АИ-92
Совет Федерации одобрил поправку в Налоговый кодекс, предполагающую обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина марки АИ-92. Изменения вносятся ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что мера призвана вовлечь денатурированный этиловый спирт в производство автомобильного бензина. Он связал внесение поправок с напряженной ситуацией на внутреннем рынке автомобильного бензина в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы.
В сентябре правительство продлило временный запрет на экспорт бензина для экспортеров и запретило вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей до конца 2025 г. Исключением будут прямые поставки, которые совершают непосредственные производители топлива. 15 октября кабмин обнулил импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. в качестве меры по стабилизации топливного рынка.